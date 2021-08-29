Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay deplasmanına konuk oluyor. Mesut Özil'in kadroda dışı olduğunu gören kişiler oyuncunun neden maçta yer almadığını merak etti. Bu kapsamda Mesut Özil neden kadroda yok? | Mesut Özil Altay - Fenerbahçe maçında neden oynamıyor sorularının yanıtı merak konusu oldu. Peki Mesut Özil maçta neden oynamıyor? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL NEDEN KADRODA YOK?

Mesut Özil, maç öncesi kasığındaki ağrı nedeniyle riske edilmedi.

MESUT ÖZİL ALTAY - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira sahaya Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed ve Valencia 11'iyle çıkarken, Mesut Özil kadroda yer almadı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, kasığında ağrı hissettiği için riske edilmedi ve kadroya dahil edilmedi.

Mesut Özil, ilk 2 haftada 1 gol ve 1 asist üretti.

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇINDA HAKEM KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

18 SENE SONRA SÜPER LİGDE İLK MAÇ!

Süper Lig'de Altay ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk ettiği İzmir ekibini 3-0 yenmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada sarı lacivertli ekip 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.