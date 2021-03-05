Mesut Özil neden sakatlandı, sakatlığı ne ? Kaç hafta oynamayacak? Sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil, sarı lacivertlilerin Antalyaspor ile oynadığı maçın 66.dakikasında Fredy'nin müdahalesi sonucu sakatlandı ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

MESUT ÖZİL NEDEN SAKATLANDI, SAKATLIĞI NE?

Bein Sports muhabiri Mert Yüksektepe'nin maç esnasında aktardığı bilgilere göre Mesut Özil'in bileği döndü. Yıldız oyuncu acılar için sedye ile oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MESUT ÖZİL KAÇ HAFTA OYNAMAYACAK? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekildiği belirtildi. MR sonucuna ilişkin olarak," Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Son gelen bilgilere göre Mesut Özil'in 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.