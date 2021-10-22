Mesut Özil oyundan alındı, Pereira'ya küfürler yağdırdı! "Senin oynatacağın futbolun..."

Sahasında Royal Antwerp'i ağırlayan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de skoru koruyamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Maçın önüne geçen görüntülerden biri de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil gerginliğinin devam etmesi oldu. Son zamanlarda performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcu oyundan çıkarılmasına sinirlenerek Pereira'ya küfürler yağdırdı. Saha kenarında da su şişelerini tekmeleyen Özil'i takım arkadaşları sakinleştirdi.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Fenerbahçe'nin 61. dakikada yediği gol ile birlikte Royal Antwerp skoru 2-2'ye getirince, takımda 4 değişikliğe birden gitti. Çıkan oyunculardan biri de Mesut Özil oldu. Yerine Pelkas'ın dahil olduğu yıldız futbolcu bu karara sinirlendi. Sahaya kenarına gelirken Pereira'yı hedefine alan Mesut Özil'in, hocasına “s.... senin oynatacağın topu. A..... çocuğu” şeklinde küfürler savurduğu görüldü.

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Saha kenarına geldikten sonra da tepkisine devam eden Mesut Özil, yerde bulunan su şişelerini tekmeledi. Daha sonra yedek kulübesine geçen tecrübeli futbolcu sinirlerini kontrol edemeyince takım arkadaşları Özil'i sakinleştirmeye çalıştı. Yıldız futbolcunun bu tavırları sosyal medyada taraftarın büyük tepkisini çekti.

"NİYE DİĞER OYUNCULARI SORMADINIZ?"

Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'ya maç sonu basın toplantısında Mesut Özil'i neden saha kenarına aldığı sorusu sorulunca, deneyimli teknik adam "Baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha’yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız?" diyerek tepki gösterdi.