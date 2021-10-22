Müge Anlı canlı izle 22 Ekim 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 22 Ekim Cuma36 yaşına basan Hadise'ye aşkı Mehmet Dinçerler'den romantik doğum günü paylaşımı! "Hep yanımda ol"Merkez Bankası faiz indirdi, altın fiyatları yüksek irtifa uçuşa geçti! Altını olan yaşadı, almak isteyen yanına yaklaşamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıMesut Özil oyundan alındı, Pereira'ya küfürler yağdırdı! "Senin oynatacağın futbolun..."Adi Suçluluk ne demek, TDK'ya göre Adi Suçluluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Erken seçim kararını kim verir? Erken seçim ve baskın seçim arasındaki fark nedir?ŞOK 22 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Fırsat ürünleri yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlarla ŞOK'taŞOK 22 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta ŞOK'ta neler var?22 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 22 Ekim 2021 Cuma | Koç, Yengeç, Terazi ve Akrepler çevrenizdekilerin gerçek yüzünü göreceksiniz!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Mesut Özil oyundan alındı, Pereira'ya küfürler yağdırdı! "Senin oynatacağın futbolun..."

Mesut Özil oyundan alındı, Pereira'ya küfürler yağdırdı! "Senin oynatacağın futbolun..."

UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe'de, maça ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu Mesut Özil ikinci yarıda Vitor Pereira tarafından oyundan alındı. Bu karara oldukça sinirlenen Özil'in kenara gelirken hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı.

Mesut Özil oyundan alındı, Pereira'ya küfürler yağdırdı! "Senin oynatacağın futbolun..."

Sahasında Royal Antwerp'i ağırlayan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de skoru koruyamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Maçın önüne geçen görüntülerden biri de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil gerginliğinin devam etmesi oldu. Son zamanlarda performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcu oyundan çıkarılmasına sinirlenerek Pereira'ya küfürler yağdırdı. Saha kenarında da su şişelerini tekmeleyen Özil'i takım arkadaşları sakinleştirdi.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Fenerbahçe'nin 61. dakikada yediği gol ile birlikte Royal Antwerp skoru 2-2'ye getirince, takımda 4 değişikliğe birden gitti. Çıkan oyunculardan biri de Mesut Özil oldu.  Yerine Pelkas'ın dahil olduğu yıldız futbolcu bu karara sinirlendi. Sahaya kenarına gelirken Pereira'yı hedefine alan Mesut Özil'in, hocasına “s.... senin oynatacağın topu. A..... çocuğu” şeklinde küfürler savurduğu görüldü.

Mesut Özil oyundan alındı, Pereiraya küfürler yağdırdı! Senin oynatacağın futbolun...

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Saha kenarına geldikten sonra da tepkisine devam eden Mesut Özil, yerde bulunan su şişelerini tekmeledi. Daha sonra yedek kulübesine geçen tecrübeli futbolcu sinirlerini kontrol edemeyince takım arkadaşları Özil'i sakinleştirmeye çalıştı. Yıldız futbolcunun bu tavırları sosyal medyada taraftarın büyük tepkisini çekti.

Mesut Özil oyundan alındı, Pereiraya küfürler yağdırdı! Senin oynatacağın futbolun...

"NİYE DİĞER OYUNCULARI SORMADINIZ?"

Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'ya maç sonu basın toplantısında Mesut Özil'i neden saha kenarına aldığı sorusu sorulunca, deneyimli teknik adam "Baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha’yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız?" diyerek tepki gösterdi.

Mesut Özil oyundan alındı, Pereiraya küfürler yağdırdı! Senin oynatacağın futbolun...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT