9 yıl boyunca giydiği Alman forması ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asisti ile futbolseverlerin gönlüne taht kuran Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla Türk futboluna yeni bir soluk getiriyor. Antrenmanlarının FB TV'de yayımlandığı Mesut Özil Özel yayını da spor tutukunlarının ilgi odağı haline gelirken internet kullanıcıları, arama motorlarında Mesut Özil Özel yayını 24 Ocak Pazar | Canlı izle linki araştırıyor. İşte detaylar...

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

Ofansif orta saha mevkisinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından Almanya Milli Takımında görev almaya başlamış. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Millî Takım serüvenini Almanya ile başlayan Mesut, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oyanmış ve 9 gol kaydetmiştir.

En büyük başarısı ise İsveç’te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile 4-0 kazanmakla olmuştur. Mesut maçın adamı seçilmiştir. Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetmiştir.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra buradan Arsenal'a transfer olmuştur.

Mesut Özil 2018 yılının mayıs ayının ortasında Londra’daki bir otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan ve fotoğraf çektiren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, adeta Almanlar'ın hedefi haline gelmişti.

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda üçüncü ve son maçında Güney Kore’ye yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda eden Alman Milli Takımı’nda elenmesinin faturası da Mesut Özil’e kesilmeye çalışıldı.

Almanya Başbakanı Merkel, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirdi. Merkel görüşmeyi, “yanlış anlamaya davet çıkaracak” bir durum olarak nitelemişti.

Daha sonra Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milli Takımı bırakmıştı.

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür. Özil Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır.

Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

32 yaşındaki Mesut Özil, 2019 yılında oyuncu Amine Gülşe ile evlenmiştir ve Eda adında bir çocuğu vardır.