Bingöl Karlıova Nüfusu 2020 - 2021 |  Karlıova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bingöl Solhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Solhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca aşısına ilişkin flaş açıklama!Mesut Özil ne zaman oynayacak? | Mesut Özil'in sakatlığında son durum ne?Bingöl Genç Nüfusu 2020 - 2021 |  Genç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mesut Özil son durumunu açıkladı!Seyhan Şaşko kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Seyhan Şaşko evlendi mi? | Kiminle evlendi?Bingöl Adaklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Adaklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Francesco Farioli kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Bingöl Kiğı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kiğı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mesut Özil son durumunu açıkladı!

Mesut Özil son durumunu açıkladı!

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mesut Özil son durumunu açıkladı!

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT