Mesut Özil son durumunu açıkladı!
Fenerbahçe'nin konuk ettiği Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin konuk ettiği Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler."