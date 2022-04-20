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Mesut Özil ve Amine Gülşe’den müjdeli haber! İkinci çocuk geliyor

Mesut Özil ve Amine Gülşe, müjdeli haberi duyurdu. Amine Gülşe’nin ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe’den müjdeli haber! İkinci çocuk geliyor 118

Fenerbahçeli Mesut Özil, ikinci kez baba oluyor.