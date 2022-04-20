Mesut Özil ve Amine Gülşe’den müjdeli haber! İkinci çocuk geliyor

Bekaret açıklamasıyla hayrete düşüren ilişki terapisti Selin Karacehennem'den yine çok konuşulacak sözler! "Kocanız ilişkiye girmeye üşeniyorsa..."

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bu görüntülere ne diyecek? Yıllar sonra ortaya çıkan videosu çok konuşulacak! O ünlü oyuncuyla birlikte...