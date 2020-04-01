Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, "Evde olduğunuzdan emin olmak için Mesut Özil formalı fotoğraflarınızı gönderin. En beğendiğim fotoğraflar, Arsenal'in evinde oynayacağı maça 2 kişilik davetiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA