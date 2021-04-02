Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi ırkçı aşırılık yanlısı sloganlar atılmasını kınadıSivas Ulaş Nüfusu 2020 - 2021 |  Ulaş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Arnavutköy sokağa çıkma kısıtlaması için sıkı denetim altına alındıFenerbahçe Beko Barcelona karşısında tutunamadıGöç Araştırmaları Vakfı tarafından Müslüman karşıtı nefretle mücadele temalı konferans düzenlendiGaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar varTürkiye'de son 24 saat içerisinde 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktıMesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyumAlman şirketleri Beyrut Limanı için teklif sunacakAlim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum

Mesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum

Fenerbahçe 4 Nisan Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Yukatel Denizlispor ile karşıu karşıya gelecek. Fenerbahçe maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.

Mesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum

Bugün, Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30’da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile sürdü. Antrenman, çift kale yapılan maçlar sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

MESUT ÖZİL'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Mesut Özil, akşam saatlerinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum." ifadesine yer verdi.

Mesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT