Mesut Özil'den flaş paylaşım: Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum

Bugün, Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30’da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile sürdü. Antrenman, çift kale yapılan maçlar sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

MESUT ÖZİL'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Mesut Özil, akşam saatlerinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum." ifadesine yer verdi.