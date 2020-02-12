Mesut Özil'den geleceği hakkında açıklama

Son dönemlerde adı sürekli olarak Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, ESPN'e verdiği röportajda kendisi ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Hakkında Arsenal'den ayrılcağı yönünde spekülasyonlar olan Özil, "Arsenal ile 1,5 yıl daha sözleşmem var. Bundan sonra ne olu bilmiyorum. Geleceği göremiyorum." açıklamasında bulundu.

Kendisi ve Arsenal'ın başarısı için her şeyi vereceğini belirten Özil, "Bizim için zor bir sezon oldu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Şu an Arteta ile iyi yoldayız. Onunla sadece 2 ayda çok geliştik." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SORULARINA CEVAP VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Beinsports için açıklamalarda bulunan Özil, Fenerbahçe sorusuna, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." şeklinde cevap vermişti.