Mesut Özil'den 'Milli Takım' paylaşımı!

Mesut Özil, Türkiye - Hollanda maçında skorun 3-0'a gelmesinin ardından Instagram hesabında flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı: