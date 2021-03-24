Türkiye 4 - 2 Hollanda | MAÇ SONUCUMesut Özil'den 'Milli Takım' paylaşımı!Ortaokul sınavları ertelendi mi? | Sınavlar ertelendi mi? | Ortaokullarda yüz yüze sınav tarihi değişti mi?MEB'den flaş açıklama! Ortaokullarda yüz yüze sınav kararıBakan Koca açıkladı! Biontech aşısı vatandaşlara ne zaman uygulanacak?Koronavirüs tedavisi gören Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ten kötü haberDr Mehmet Kadir Göktürk kimdir? | Öldü mü? | Neden öldü?Benim Adım Melek bugün var mı? 24 Mart Çarşamba | Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi!Kabinede değişim olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıtladı
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mesut Özil'den 'Milli Takım' paylaşımı!

Mesut Özil'den 'Milli Takım' paylaşımı!

Mesut Özil, Türkiye - Hollanda maçında skorun 3-0'a gelmesinin ardından Instagram hesabında flaş bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil'den 'Milli Takım' paylaşımı!

Mesut Özil, Türkiye - Hollanda maçında skorun 3-0'a gelmesinin ardından Instagram hesabında flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçını büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

mesut.jpg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT