Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı saati sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yıldız futbolcu, Mesut Özil, geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiş, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlamıştı. Futbol gündemini günlerce meşgul eden meselede Özil uzun günler sosyal medyada gündem konusu olurken, bu defa saatiyle takipçilerinin ilgi odağı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALI

Mesut Özil'in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda saatini fotoğraf çektiği ve üzerine dua simgeleri eklediği görüldü. Başta anlamsız gelen paylaşım daha sonra netlik kazandı.

Saatin alt kısmındaki detayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası görülürken, yıldız futbolcunun dua ve kalp simgelerini eklemesinin de nedeni belli oldu.

Özil'in saati kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.