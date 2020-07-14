Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den abisine lüks düğün hediyesi

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin abisi Şahan Gülşe sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu.

Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç’te bir ev alarak hediye etti.

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe evlendikten sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Gülşe abisinin nikahından bir görüntü paylaşarak şu notu düştü:

MRS & MR GÜLŞE

"Mrs & Mr Gülşe Öyle mutluyum ki bugün biricik abim @sahangulse evlendi. Güzeller güzeli @stefanieduarte su gibiydi beyazlar içinde. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah bir ömür boyu birbirinize böyle güzel bakarsiniz. Sizi çok seviyorum."

AMİNE GÜLŞE GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Amine Gülşe ışıltılı uzun elbisesiyle göz doldurdu. Kızı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Amine Gülşe nikahtan video ve fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.