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Mesut Özil'in imza törenine Cüneyt Kaşeler'in 2019'da attığı tweet damga vurdu!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in imza töreni yapıldı. İmza törenine, spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in 2019'da attığı tweet damga vurdu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenlendi. Basın mensuplarının rekor katılımı ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ancak imza törenine damga vuran hareket ise spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in 2019 yılında Mesut Özil için attığı tweet oldu. 

"BIRAK FENERBAHÇE'Yİ KADIKÖY ÇARŞIYA BİLE GİREMEZ"

Ünlü spor yorumcusu ve yazarı Cüneyt Kaşeler, imza töreninde soru sormak için mikrofonu eline aldığı sırada, ekrana Kaşeler'in 2019 yılında attığı "Mesut bırak F.Bahçe'yi Kadıköy çarşıya bile gelmez. Bak o da gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım" tweet'i getirildi.

Mesut Özil'in imza törenine Cüneyt Kaşeler'in 2019'da attığı tweet damga vurdu!

Bunun üzerine soracağı soru öncesinde 'Ateşteyim ateşte' sözlerini söyleyen Cüneyt Kaşeler, "Bu paylaşımı totem olsun diye yaptım." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Kaşeler'in 9 Temmuz 2019'da attığı o tweet:

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Onur Çelik
Spor Editörü
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