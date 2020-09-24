Mesut Özil'in kadroya girmesi çok zor!

Premier Lig'in önemli kulüplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in sözleşmesi, sezon sonu sona erecek. Kariyerinde büyük bir düşüş yaşan Mesut, geçen sezonun son maçlarında ve bu sezonun ilk 3 maçında kadroya girmeyi başaramadı. Türk asıllı Alman futbolcunun, Arsenal takımında en fazla kazanan futbolculardan birisi olmasına rağmen kadroya girememesi tartışılıyor. Bu konuyu Teknik Direktör Mikel Arteta'ya soran gazeteciler, "Sadece Mesut için değil, bazılarının kadroya girmesi çok zor." cevabını aldı.

"DAHA FAZLA GELİŞMEK VE DAHA İYİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Takımının Leicester City'yi 2-0 yendiği Lig Kupası maçının ardından konuşuan Arteta, "Takım gelişiyor ve ulaştıkları seviyeyi görebiliyorsunuz," dedi. Arteta,"Daha fazla gelişmek ve daha iyi oynamak istiyoruz, bu yüzden bunu sürdürmemiz gerekiyor” diyerek takımını daha güçlü bir hale getirmek istediğini belirtti.

Mesut Özil'in durumunun zor olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, "Daha iyi durumda olan oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Her oyun için, en iyi olduğuna inandığımız oyuncuları seçiyoruz ve gördüğünüz gibi değişmeye devam ediyoruz. Sadece Mesut için değil, bazılarının kadroya girmesi çok zor. Her hafta doğru oyuncuları seçmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arsenal, Pazartesi günü ligde son şampiyon ve ilk iki maçını kazanan Liverpool ile karşı karşıya gelecek.