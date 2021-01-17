Mesut Öztürkmen kimdir? Tutuklandı mı? Anna Butim kimdir? Twitter'da kısa sürede gündem olan korkunç saldırı iddiasının ardından Mesut Öztürkmen kimdir? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mesut Öztürkmen kimdir? Tutuklandı mı? Anna Butim kimdir?

MESUT ÖZTÜRKMEN KİMDİR? TUTUKLANDI MI?

Kocaeli’nde yaşanan korkunç olay sosyal medyada infial yarattı. Ukrayna uyruklu Anna Butim'in, boşanmak istediği ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçata ile saldırıya uğradığı iddia edildi.

Mesut Öztürkmen'in daha önce 3 kez daha evlendiği ve eski eşlerinin de Öztürkmen tarafından şiddet gördüğü ifade edildi.

Mesut Ö.'nün tüm dijital platformlarda hesaplarını askıya alıp kaybolduğu iddia edildi.

ANNA BUTİM KİMDİR?

Ukrayna uyruklu Anna Butim, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından falçata ile saldırıya uğradı. Yüzü tanınmaz hale gelen Butim eşinden şikayetçi oldu ve sosyal medya hesabından yardım istedi.

Anna Butim paylaşımında, "Boşanmak istediğim ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından AquaFlorya'da falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala öldürmekle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru" dedi.