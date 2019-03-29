AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,"Çatalca'da imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut küçük meydanı rehabilite edeceğiz. Meydan ve çevresini kent kimliğimize değer katacak şekilde ele alacağız, yeniden düzenleyeceğiz. Mimari üslubu olan meydan parkı, alışveriş ve yeme-içme mekanları, kültür-sanat ve dinlenme alanları oluşturacağız" dedi.

Çatalca'da CHP hizmet etmediği için yapılacak işlerinin çok olduğunu, tüm projeleri için özveriyle çalıştıklarını belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Çatalca'nın 33 mahallesinde imar planı var. 6'sında yok. Binali Başkan buraya geldiğinde kendisine "Çatalca'mızın bir imar sorunu var. Bu imar sorunlarının 18 uygulamasında sorunlar oldu." bilgisini verdik. CHP'li Cem Başkan ısrarla 18 uygulamasını yapmayacağını söyledi. Sebebini de şöyle açıkladı; "Ben köylümün arazisinin yüzde 40'ını devlete terk ettirmem'. Bu yaklaşım yanlış bir düşünce, neden yanlış, her uygulamada yüzde 40 kesilecek diye bir şey yok. Bu %10 da olabilir, yüzde 20 de olabilir. O köylere donatı alanlarına bağlı bir proje bu ve aynı zamanda Çatalca'da imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

"Mevcut küçük meydanı rehabilite edeceğiz"

İhtiyaç olan her mahallede imar planlarını yeniden düzenleyeceklerini ifade eden Üner, "Parsel bazında değil, bölgesel olacak, mahalle mahalle de olabilir. Halkımızdan bize gelen istekler var. Bu planlar o istekler doğrultusunda olacak. Mevcut küçük meydanı rehabilite edeceğiz. Meydan ve çevresini kent kimliğimize değer katacak şekilde ele alacağız, yeniden düzenleyeceğiz. Mimari üslubu olan meydan parkı, alışveriş ve yeme-içme mekanları, kültür-sanat ve dinlenme alanları oluşturacağız" diye konuştu.

"Çatalca'nın dört dörtlük bir meydanı olacak"

Meydanın altında yapacakları otoparklarla park sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacağını söyleyen Üner, "Yerel ekonomimizi güçlendirmek amacıyla köylümüze ve esnafımıza daimi organik pazar yeri tahsis edeceğiz. Çatalca'nın dört dörtlük bir meydanı olacak, Çatalca meydana çıkacak. Çatalca meydanında bulunan halk eğitim binasını yıkacağız, onun arkasındaki futbol sahasını da kaldıracağız ve büyük bir Cumhuriyet Meydanı inşa edeceğiz. Altında iki katlı otopark ile birlikte olacak" dedi.

Kaynak: İHA