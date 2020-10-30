Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın genç yaşta ölümü, babasını oldukça sarsmış ve bu olayın ardından eski Başbakan ve ANAP eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bu olayın ardından toparlanamamıştı. 2017 yılında Beykoz'daki evinde şakağına sıkılmış tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet yavuz Yılmaz'ın ölümü de internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki Mesut Yılmaz'ın oğlu neden öldü? Yavuz Yılmaz kimdir? Neden öldü? İşte detaylar...

MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın oğlu olan Yavuz Yılmaz, 1979 yılında doğmuştur.

Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır.

Yavuz Yılmaz annesi Berna Yılmaz ile geçtiğimiz sene özel bir üniversite kurmuş, Yılmaz, bu üniversitenin de genel sekreteri olmuştu.

Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketi de vardı.

İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

MESUT YILMAZ'IN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu 38 yaşındaki Mehmet Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz’daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

Yavuz Yılmaz’ın yanında, babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabanca vardı. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Konuyla ilgili Yılmaz'ın icra kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra kurulu üyemiz Yavuz Yolmaz bir süredir 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığından muzadarip olup tedavi görmekteydi.

Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı.

Bu manevi baskıya dayanamayarak 16 Aralık 2017 tarihinde hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katılar her zaman hatırlanacaktır. Nur içinde yatsın."

Yavuz Yılmaz bir dönem nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrılmıştı. Neşe Sapmaz, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

Sapmaz, Yavuz Yılmaz ile olan fotoğrafını paylaşarak ''Ne ben anlatabilirim, ne siz anlayabilirsiniz. Yavuz anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. P.S. Bendeki son resmimiz...'' diye yazdı.

Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberi duyulduğunda Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, ABD'den Türkiye'ye dönüş yolundaydı.

Yakınları, Mesut ve Berna Yılmaz'ın ölüm haberini uçakta öğrenmemesi için THY yetkililerine ulaştı, uçaktaki internet erişiminin kapatılmasını sağladı.

Mesut Yılmaz ve eşi, Atatürk Havalimanı'ndan oğullarının cenazesinin bulunduğu Gayrettepe'deki özel hastaneye gitti.

Mesut Yılmaz, hastanede yaklaşık 45 dakika kaldı. Hastaneden ayrılırken Yılmaz’a kardeşi Turgut Yılmaz, işadamı Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Nazif Zorlu ile Fatih Terim eşlik etti. Berna Yılmaz ise hastanede müşahade altında tutuldu.