Mesut Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mesut Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mesut Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mesut Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mesut Yusuf 14 Ocak 1992 tarihinde Momchilgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Месут Юсуф şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mesut Yusuf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mesut Yusuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mesut Yusuf'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mesut Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mesut Yusuf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mesut Yusuf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mesut Yusuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

Mesut Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mesut Yusuf şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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