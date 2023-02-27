Met Millaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Met Millaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Met Millaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Met Millaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Met Millaku 15 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Met Millaku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Met Millaku'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Met Millaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Met Millaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Met Millaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Met Millaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2019 yılında KF Feronikeli

19 Ağustos 2020 yılında KF Dukagjini

Met Millaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Met Millaku şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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