Metabolizmayı hızlandıran yiyecekler nelerdir? Metabolizma hızı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kimilerinin metabolizması yavaş çalışırken kimileri ise hızlı bir metabolizmaya sahiptir. Kimi az kalori ile yetinirken kimi de fazlasına gereksinim duyar. Peki Metabolizmayı hızlandıran yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler metabolizmayı hızlandırır?

Metabolizmanın hızını yükseltmek için en önemli besinler lif içeren besinlerdir. Lif sindirim sırasında enerjiyi artırır ve metabolizmayı hızlandırır.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN YİYECEKLER

KIRMIZI BİBER

Araştırmalar, acı biber tüketiminin metabolizmayı yüzde 25 oranında artırdığını gösteriyor. Acı biberli yiyecekler yediğinizde, özellikle kırmızı bibere acılık veren madde olan kapsaisin nedeniyle daha çok terliyor olabilirsiniz.

TAM TAHILLILAR

Sağlıklı beslenmenin temeli, sağlıklı bir kahvaltı. Sağlıklı bir kahvaltının temeli ise tam tahıllı ekmek veya mısır gevreği! Buğday, yulaf, esmer pirinç tüketilecek diğer tahıllar arasında yer alıyor. Bu gibi tam tahıllar, içerdikleri besin değerleri ve kompleks karbonhidratlar sayesinde metabolizma hızını artırırken insülin seviyesini de sabitliyorlar.

BROKOLİ

Brokoli en sevdiğiniz sebze olmayabilir ama metabolizmayı hızlandıran çok önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Aynı zamanda mükemmel de bir detoks yiyeceği.

ÇORBA

Pek çok araştırma, çorbayla obezite arasında ters bağlantı olduğunu gösteriyor. Zaten bundan dolayı da pek çok diyet programında ana yemeklerden önce çorba yer alıyor.

KAHVE VE YEŞİLÇAY

Sudan sonra metabolizmayı hızlandıran diğer içecekler, kahve ve yeşil çay.

ELMA VE ARMUT

Bu iki meyve, sadece düşük kalori içerdikleri için değil aynı zamanda metabolizma hızını artırdıkları için de kilo vermede muhteşem birer yardımcı. Rio de Janeiro Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, günde üç tane küçük elma veya armut yiyen kadınlar yemeyenlere göre daha fazla kilo veriyor.

BAHARATLAR

Karabiber, hardal tohumu, sarımsak tozu ve zencefil, metabolizmayı hızlandıran baharatların başında geliyor. Araştırmalar da, yemeklerine bu baharatları katan kişilerin günde 1000 kalori daha fazla yaktığını gösteriyor.

TURUNÇGİLLER

Portakal, greyfurt ve limon gibi turunçgillerin C vitamini kaynağı olduğunu ve insülin seviyesini dengelediğini biliyoruz. Ek olarak metabolizmayı hızlandıran özellikleri olduğunu da belirtelim.

TARÇIN

Tarçın sindirim esnasında vücut sıcaklığını artırarak metabolizmanın hızını artırmaya neden olur ve enerji artar.