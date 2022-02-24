Metal Bükücü (Tornada) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Bükücü (Tornada) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Bükücü (Tornada) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Bükücü (Tornada) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Bükücü (Tornada) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Bükücü (Tornada) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Bükücü (Tornada) Maaşları

Metal Bükücü (Tornada) maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Metal Bükücü (Tornada) maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Bükücü (Tornada) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.48

Meslek Adı :

Metal Bükücü (Tornada)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üzerinde saç levhanın çevrilerek preslendiği bir torna tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Bükücü (Tornada) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Torna miline ayna veya imal edilecek parçanın kalıbını geçirmek,

b) Saç diski seçmek ve tırnaklarla aynaya tutturmak,

c) Diske devir vermek üzere tezgahı çalıştırmak,

d) Diski balmumu ile kaplamak,

e) Takımı elle diske doğru iterek şekillendirmek,

f) Tornada döndürülen parçayı el aletleriyle düzeltmek ve ıslah etmek ve işlenen parçayı tezgahtan çıkartmak,

g) Metal levhadan diskler çizmek ve kesmek,

h) Tornaya bağlamadan önce diskleri matkapla delmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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