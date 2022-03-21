Metal Doğrama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Metal Doğrama Teknisyeni maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Metal Doğrama Teknisyeni iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Metal Doğrama Teknisyeni iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Metal Doğrama Teknisyeni Tanımı;
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Metal Doğrama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Doğrama Teknisyeni Maaşları
Metal Doğrama Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Doğrama Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Doğrama Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3119.62
Meslek Adı :
Metal Doğrama Teknisyeni
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Metallerin talaş kaldırma yöntemlerinden daha çok eğme-bükme, kesme, delme ile şekillendirerek, birbirleri ile çeşitli yöntemlerle birleştirebilen, çelik eşya, mobilya, çelikten ve alüminyum gereçlerden metal doğramaları yaparak montajını yapabilen nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Metal Doğrama Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Teknik resim çizmek,
b) Soğuk şekillendirme yapmak,
c) Koruyucu gaz (mig-mag) kaynağı yapmak,
d) Elektrik ark kaynağı yapmak,
e) Preslerde soğuk iş kalıplarında çalışmak,
f) Sac şekillendirme işleri yapmak,
g) Seri iş ve montaj kalıpları yapmak,
h) Çelik eşya yapmak,
i) Metal doğramaları yapmak,
j) Dış cephe giydirmesi yapmak,
k) Doğrama montajını yapmak, l) Metal yüzeyleri temizlemek ve parlatmak,
m) Metal yüzeyleri macunlamak ve boyamak,
n) Elektrik arkı ile kesme yapmak,
o) Malzeme muayene yöntemlerini yapmak,
p) Sertlik ölçme işlerini yapmak,
q) Bilgisayar destekli çizim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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