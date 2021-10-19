Metal Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Doğramacı Maaşları ve İş İlanları
Metal Doğramacı kapı, pencere, parmaklık, korkuluk gibi çeşitli doğramaların imalatını yapan monta eden kişidir. Metal Doğramacı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Metal Doğramacı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Metal Doğramacı görev tanımı nedir, Metal Doğramacı ne iş yapar, Metal Doğramacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Doğramacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Metal Doğramacı Tanımı;
Çeşitli metal yapı elemanları ile, kapı, pencere, parmaklık, korkuluk gibi çeşitli doğramaların imalatını yapmak amacıyla, çeşitli şekil ve özellikteki alüminyum, demir, çelik, bakır ve diğer metal parçaları el aletleri, makineler ve bilgisayar kontrollü tezgâhlar yardımıyla kesme, soğuk olarak şekillendirme, doğrultma, birleştirme ve yerine montaj işlemlerini yapan kişidir.
Metal Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Doğramacı Maaşları
Metal Doğramacı maaşı ortalama aylık 5.300- TL’dir. En düşük Metal Doğramacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Doğramacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Metal Doğramacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Metal Doğramacı Ne İş Yapar?
Metal Doğramacı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
c) Çalışılan yeri düzenlemek
d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
e) Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak
f) İş organizasyonunu gerçekleştirmek
g) Doğrama imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek
h) Ölçme işlemlerini yapmak
i) Teknik çizimleri okumak ve gerçekleştirmek
j) Doğrama imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek
k) Kesme, bükme ve delme işlemlerini gerçekleştirmek
l) Doğrama imalatı yapmak
m) Birleştirme işlemlerini yapmak
n) Düzeltme işlemlerini yapmak
o) Doğrama montajı yapmak
p) Doğramayı yerine sabitlemek
q) Son kontrol ve raporlama işlemlerini yapmak
r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Metal Doğramacı Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu :
Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları
Metal Doğramacı Meslek Kodu Nedir?
Türk Meslekler sözlüğünde Metal Doğramacı mesleğinin meslek kodu 7214.20 olarak belirlenmiştir
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