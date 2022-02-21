Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı Maaşları

Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.11

Meslek Adı :

Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Standart kalıp elemanlarını seçme, hafif metal ekstrüzyon kalıplarını yapma ve test etme ie ilgili işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meslek etiği gereklerine uymak ,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak ,

c) Ölçme ve kontrol aletlerini okumak ve kullanmayı bilmek,

d) Hafif metal malzemeleri ve özelliklerini (Alüminyum) tanıtmak,

e) Görünüşleri, ölçülendirme ve yüzey işleme işaretlerini tanıtmak ve kavratmak,

f) El işlemleri yapmak,

g) Delme ve vida işlemleri yapmak,

h) Temel tornalama işlemleri yapmak,

i) Temel frezeleme işlemleri yapmak,

j) Hafif Metal Ekstrüzyon kalıpları yapmak,

k) Standart kalıp elemanları seçmek ve kullanmak,

l) Kalıp yapımında kullanılan malzemeleri seçmek, test etmek

m) Kalıpları test etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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