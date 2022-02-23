Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) Maaşları

Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.18

Meslek Adı :

Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hadde yolluklarında, soğutma, soğutma ızgaralarında, kangal ve bant konveyörlerinde meydana gelen tıkanıklıkları giderip, haddelenmekte olan metalleri kıskaçla merdanelere veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hadde önüne gelen sıcak metali kıskaçla merdanelere vermek,

b) Malzemenin hadde yolluklarından geçişini kontrol etmek,

c) Hadde bandında ve soğutma ızgarasında, düşme, uç kalkması ve malzeme dolanması gibi durumlarda kıskaçla malzemeyi düzeltmek,

d) Belirli zamanlarda hadde tezgahını gerekli yerlerini yağlayıp malzeme akışını çabuklaştırmak,

e) Arızaları ilgililere bildirmek,

f) Haddelerin değişmesine ve temizliğine, bakım ve onarımına yardım edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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