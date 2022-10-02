Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı görev tanımı nedir, Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı ne iş yapar, Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı Tanımı;

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Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı Maaşları

Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.49

Meslek Adı :

Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makine operatörleri için çeşitli tipte motor gücü ile çalışan hassas metal kesme makinelerini ayarlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resimleri ve diğer özellikleri incelemek ve işin yapılması için işlemlerin sırasını belirlemek,

b) Gerekirse işaret noktalarını ölçmek ve işaretlemek,

c) Gerekirse bağlama aynası tespit parçaları ve diğer bağlantılarla kesici bıçakları makineye yerleştirmek ve bağlamak,

d) Metalin özelliklerine göre kesilmesi yada taşlanmasını sağlamak için makinenin tablasını, yataklarını, durdurma butonlarını ve diğer kumandaları ayarlamak,

e) İşlenecek parçanın veya kesici bıçakların dönme hızını veya diğer hareketlerini ayarlamak,

f) Örnek almak için çalıştırmak ve işletmek,

g) Parçayı ölçü aletleriyle kontrol etmek ve gerekirse makine ayarlarında düzeltmeler yapmak,

h) Gerekirse bıçakları değiştirmek ve makineyi yeniden ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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