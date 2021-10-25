Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri görev tanımı nedir, Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri ne iş yapar, Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Tanımı;

Değişik tipte motor gücü ile çalışan, hassas metal kesme makinelerini ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Maaşları

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri maaşı ortalama aylık 4.350 - TL’dir. En düşük Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Ne İş Yapar?

Metal İşleme Tezgahları Ayarcı-Operatörleri (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı (Genel) (7223.49) de sınıflandırılan tornalar, freze, planya ve matkap makineleri gibi değişik tipte tezgahları ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri mesleğinin meslek kodu 7223.51 olarak belirlenmiştir



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