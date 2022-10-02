Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi görev tanımı nedir, Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi ne iş yapar, Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi Tanımı;

__

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi Maaşları

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.50

Meslek Adı :

Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Genel olarak seri veya parti tipi üretim tekniklerinin uygulandığı üretimlerde, ana ayarları yapılmış, sınırlı sayıda farklı işleme özelliği olan otomatik veya yarı otomatik düzenekli tezgâhlarda iş parçalarını işleyen kişidir. işlemler sırasında, parça, takım ve tertibatın, tezgâhlara uygun şekilde bağlanması, kesici takımların durumlarının takip edilerek uygun zamanlarda değiştirilmesi, takım ayarlarının yapılması, resim, kroki veya talimatlara göre parçaların ölçü kontrollerinin yapılması, ayar sapmaları durumunda gerekli düzeltmelerin yapılması ile hatalı parçaların ayrılarak parçalarda meydana gelen rutin arızaların giderilmesini sağlar.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal İşleme Tezgahı Operatörü (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) İş planını yapmak

f) Üretim öncesi hazırlıkları yapmak

g) Seri üretim tezgâhının takım ve aparatlarını kontrol etmek

h) Seri üretim tezgâhının ayarlarını kontrol etmek

i) Kesici takımları değiştirmek

j) Seri üretim tezgâhının otonom bakımlarını yapmak

k) Parçaları işlemek

l) Parçayı seri üretim tezgâhına bağlamak

m) Parçayı sökmek

n) İşlenmiş parçaları kontrol etmek

o) Rutin bakımları yapmak

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?