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Metal İşleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal İşleri Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Metal İşleri Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Metal İşleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal İşleri Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal İşleri Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal İşleri Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal İşleri Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal İşleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal İşleri Teknikeri Maaşları

Metal İşleri Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5250_TL'dir. En düşük Metal İşleri Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal İşleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Metal İşleri Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.09

Meslek Adı :

Metal İşleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Metallerin sıcak ve soğuk olarak işlenmesi, şekillendirilmesi, bu iş ve işlemlerle ilgili kaynak işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Metal İşleri Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli makine ve cihazları üreten fabrikalarda sıcak ve soğuk metallere şekil vermek,

b) Metale verilecek şekli belirlemek,

c) Metalin niteliklerini incelemek, dayanıklılık derecesini belirlemek,

d) Metalin hangi yöntemle şekillendirileceğini belirlemek,

e) Sıcak veya soğuk metalleri iki yüzey arasına koyup sıkıştırarak şekillendirmek,

f) Saç levhaları, çelik çubukları ısıtmak ve bunları, döverek, bükerek şekil vermek,

g) Metal boruları kaynak tekniği ile birbirine eklemek,

h) Değişik pozisyonlarda değişik işleri elektrikle oksi gaz kaynağı yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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