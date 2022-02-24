Metal Kesimci (Şaloma) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Kesimci (Şaloma) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Kesimci (Şaloma) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Kesimci (Şaloma) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Kesimci (Şaloma) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Kesimci (Şaloma) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Kesimci (Şaloma) Maaşları

Metal Kesimci (Şaloma) maaşı ortalama olarak aylık 9450_TL'dir. En düşük Metal Kesimci (Şaloma) maaşı 8150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Kesimci (Şaloma) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7225.01

Meslek Adı :

Metal Kesimci (Şaloma)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, şaloma ile imalat resimlerine uygun şekilde kesme/dilimleme işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Kesimci (Şaloma); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak ,

e) Kullanılacak makine, donanım ve tezgahların kontrollerini gerçekleştirmek

f) İş öncesi tüpleri ve vanaları kontrol etmek,

g) Tüplerin vanalarını açmak ve kaçak olup olmadığını kontrol etmek, Yanıcı gaz ayar düğmesini açmak ve alevi ayarlamak,

h) Kesme oksijeni mandalına basarak kesme işlemini yapmak,

i) Kesimden sonra yanıcı gaz düğmesini kapatmak ve alevi söndürmek,

j) Kesilen parçaları kontrol etmek ,

k) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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