Metal Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Kesme Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Kesme Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Kesme Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Kesme Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Kesme Operatörü Maaşları

Metal Kesme Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6426,5_TL'dir. En düşük Metal Kesme Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Kesme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.98

Meslek Adı :

Metal Kesme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, sac kesme-dilimleme, lazer kesim, plazma kesim tezgâhlarında, imalat resimlerine uygun CNC/NC kesim programlarını makineye yükleyerek kesime hazırlayan/hazırlatan, gaz, basınç ve bıçak ayarlarını yapan, kesme ve dilimleme işlemlerini gerçekleştiren, işlemi tamamlanan parçaların sevk ve raporlama işlemlerini yapan ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Kesme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) İş öncesi hazırlık yapmak

f) Ölçme aletlerini kontrol etmek

g) Kesim işlemini yapmak

h) Kullanılacak makine, donanım ve tezgahların kontrollerini gerçekleştirmek

i) Markalama yapmak

j) Lazer, plazma kesim makinesi için parametrelerin seçimini yapmak

k) Lazer kesim makinesi için seçilen nozulun ve lensin ayarlarını yapmak

l) Lazer ve plazma kesme tezgâhında kesim işlemi yapmak

m) Sac kesme-dilimleme makinesinin hazırlığını yapmak

n) Kesme-dilimleme yapmak

o) Son işlemleri gerçekleştirmek

p) Kesilen parçaları kontrol etmek

q) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

r) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Metal Kesme Operatörü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?