Metal Levha İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Levha İşçisi Maaşları, Metal Levha İşçisi İş İlanları

Metal Levha İşçisi görev tanımı nedir, Metal Levha İşçisi ne iş yapar, Metal Levha İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Levha İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Levha İşçisi Tanımı;

El veya makine ile metal levhadan çeşitli eşya yapan ve tamir eden kişidir

Metal Levha İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Levha İşçisi Maaşları

Metal Levha İşçisi maaşı ortalama aylık 5.250- TL’dir. En düşük Metal Levha İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Levha İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metal Levha İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Levha İşçisi Ne İş Yapar?

Metal Levha İşçisi (Genel) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metali seçip üzerini proje veya diğer şartnamelere göre işaretlemek,

b) Istampa veya mastarlar yardımı ile metali kesmek,kalıplamak, bükmek veya dövmek gibi işlemlerle metale şekil vermek,

c) Perçin, cıvata ve vida yuvaları için zımba veya matkapla delikler açmak,

d) Parçaları birleştirip kaynak, lehim, pirinç kaynağı, cıvata, Perçin, vida veya diğer metotlarla tespit etmek,

e) Yüzeyleri düzeltip eşyayı yerlerine takmak,

f) Tamir işlerini yapmak,

g) Şekil verebilmek için parçaları önceden ısıtabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Levha İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Metal Levha İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Levha İşçisi mesleğinin meslek kodu 7213.07 olarak belirlenmiştir

Metal Levha İşçisi Çalışma Ortamı ve Koşulları Gerekli Bilgi ve Beceriler

VERİGİRİŞİ

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