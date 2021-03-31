Metal Sac İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Metal Sac İşleme İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili imalat resimlerini okuyan, iş öncesi hazırlıkları yapan, basit türde makine ve donanımlar ile çeşitli türlerde sac, levha malzemelerin şekillendirme özelliklerine uygun olarak kesme, delme, bükme vb. şekil verme işlemlerini gerçekleştiren, yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemlerinin ardından birleştirme işlemlerini uygulayan, işlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Metal Sac İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Sac İşleme İşçisi Maaşları

Metal Sac İşleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 5.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metal Sac İşleme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Metal Sac İşleme İşçisi Ne İş Yapar?

Metal Sac İşleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) İş öncesi hazırlık yapmak

f) Bozulma ve yıpranmalarla ilgili işlemleri yapmak

g) Basit bakımları uygulamak

h) Ölçme aletlerini kontrol etmek

i) Kullanılacak makine, tezgah ve malzemeleri hazırlamak

j) İşlem öncesi makine /kalıp ayarlarını yapmak (eğme, bükme ve kesme makineleri)

k) Giyotin makas, şerit testere ile kesmek

l) Oksi-gaz ve plazma ile elle kesmek

m) Köşe çıkarma işlemlerini yapmak

n) Delme işlemlerini yapmak

o) Malzemeye şekil (form) vermek

p) Deneme bükme/kıvırma işlemini yapmak

q) Oluk ve kabartma işlemlerini yapmak

r) Yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemi yapmak

s) Birleştirme/montaj işlemlerini yapmak

t) Son işlemleri gerçekleştirmek

u) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak gibi görevleri yerine getirir.

Metal Sac İşleme İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar alt meslek grubunu oluşturur.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Metal Sac İşleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Sac İşleme İşçisi mesleğinin meslek kodu 7213.14 olarak belirlenmiştir

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