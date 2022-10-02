Metal Şekillendirme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Şekillendirme Ustası görev tanımı nedir, Metal Şekillendirme Ustası ne iş yapar, Metal Şekillendirme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Şekillendirme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Şekillendirme Ustası Tanımı;

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Metal Şekillendirme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Şekillendirme Ustası Maaşları

Metal Şekillendirme Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metal Şekillendirme Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Şekillendirme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.03

Meslek Adı :

Metal Şekillendirme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk metal şekillendirme, temel elektrik ark kaynağı, elektrik direnç kaynağı, temel oksi-gaz kaynağı, temel sıcak şekillendirme işlerini yapan yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Şekillendirme Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak, uyulmasını sağlamak,

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Geometrik çizimler yapmak,

f) Markalama yapmak,

g) Görünüş çıkarmak,

h) Kroki Perspektif ve yapım Resmi yapmak,

i) Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri yapmak,

j) Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak,

k) Malzemeleri el aletleri ile kesmek,

l) Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek,

m) Eğme-bükme yapmak,

n) Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak,

o) Kılavuz ve paftayla diş açmak,

p) Perçinli birleştirme yapmak,

r ) Yumuşak lehimleme yapmak,

s) Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak,

ş) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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