Metal Sertleştirici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Metal Sertleştirici maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Metal Sertleştirici pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Metal Sertleştirici nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Metal Sertleştirici olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Metal Sertleştirici Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Sertleştirici Maaşları

Metal Sertleştirici maaşı ortalama olarak aylık 9450_TL'dir. En düşük Metal Sertleştirici maaşı 8150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Sertleştirici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.56

Meslek Adı :

Metal Sertleştirici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik eşyaları bir fırında ısıtıp tavlayan ve su vererek sertleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Sertleştirici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tavcı (8123.02)?nin benzeri işleri yapar fakat, istenilen ısıtma dönemi tamamlandığında eşyaları fırından çıkarmak ve suda, yağda, tuzlu suda su vermek yada soğuk hava üfleyerek çelik eşyaları sertleştirmek,

b) Özel aletler kullanarak çelik eşyaların sertliğini test yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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