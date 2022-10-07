Metal Sıvama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metal Sıvama İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Metal Sıvama İşçisi (Elle) ne iş yapar, Metal Sıvama İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Sıvama İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Sıvama İşçisi (Elle) Tanımı;

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Metal Sıvama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metal Sıvama İşçisi (Elle) Maaşları

Metal Sıvama İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Metal Sıvama İşçisi (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Sıvama İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.34

Meslek Adı :

Metal Sıvama İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıvamaya uygun metal diskin sıvanacak malzemenin birebir kalıbının yapılması ve bu diskin kalıba mazgala yoluyla ötülmesi(giydirilmesi) işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Sıvama İşçisi (Elle); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sert ağaçtan veya demirden yapılan sıvama kalıplarını tezgah miline vidalayarak takmak,

b) Düz sac rondela veya önceden preste bir ön şekil verilmiş iş parçası sıvama tezgahlarının miline takılmış olan kalıbın alnına dayamak,

c) Baskı ile desteklemek,

d) İş parçasının ortası delik olduğu takdirde, rondela bir vida ile kalıba tesbit etmek,

e) Tezgah çalışmaya başladıktan sonra, sıvama kalemiyle rondelanın ortasından çevresine doğru bastırılarak parçanın kalıbın şeklini almasını sağlamak,

f) Sıvama kalemlerinin uç kısımları küresel ve iyice parlatılmış olduğu için, çalışma esnasında kalemin uç kısmına sabunlu su ile yağ sürmek,

g) Kalemi parçaya bastırırken, bir destek üzerine bağlanmış bas ruloları kullanmak,

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