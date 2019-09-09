Metal Teknolojisi alan inşaatı hızla ilerliyor

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden Metal Teknoloji alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kemal Duru, beraberindeki heyet ile birlikte yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu'nda düzenlenen törenin ardından, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin katkılarıyla inşaatı devam eden Metal Teknolojisi alanında incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş'un karşıladığı Kaymakam Duru ve beraberindeki heyet, inşaat alanını inceledi. Okul Müdürü Okumuş'tan inşaat ile ilgili bilgi alan Kaymakam Duru, Metal Teknolojisi alanının tamamlanarak hizmete girmesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin büyük başarılara imza atmak için hazır olacağını ifade etti.

İnşaatla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş, toplamda 340 bin liraya mal olan Metal Teknolojisi alanının, 20 iş günü içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manisa Valiliği işbirliğinde yapılan alanın 300 metrekare alan üzerine kurulduğunu ifade eden Okumuş, "Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde, uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okuldaki alanlarımızın uygulamalı ve teorik eğitimlerini sürdürebilmesi adına, okul bahçemizde devam eden Metal Teknolojisi alanı inşaat çalışmaları, 20 iş günü içerisinde tamamlanacak. Toplamda 340 bin liraya mal olan bu inşaat, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 250 bin liralık, Manisa Valiliği'nin ise 90 bin liralık katkılarıyla yapılıyor. 300 metrekare alan üzerine kurulan Metal Teknolojisi alanı içerisinde, 1 atölye, 1 sınıf ve takım hane öğretmen odası yer alıyor. Öğrencilerimiz ile esnaflarımız arasında büyük bir bağ kuracak olan bu inşaatın tamamlanması ile son zamanlarda sorun yaşanan ara eleman ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kula'da eğitim alanında yapılan her çalışmaya katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı devam eden Metal Teknolojisi alanına katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Ülke genelinde büyük bir sorun teşkil eden ara eleman eksikliğini en az seviyelere düşürmek için Kula'da eksikliği hissedilen Metal Teknolojisi alanının yapılmasında katkı sunduklarını belirten Başkan Yiğen, inşaat süreci devam eden Metal Teknolojisi alanının okula ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulunmasının ardından, inşaatta katkı sunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen'e teşekkür etti. Kula'daki büyük bir eksikliği kapatmanın sevinciyle eğitim alanında yaptıkları başarılı çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini kaydeden Kaymakam Duru, inşaatın tamamlanması ile öğrencilerin uygulamalı eğitimleri kolaylıkla alabileceklerini ifade etti. Metal Teknolojisi alanının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Duru, eğitim alanında yapılacak bu tip çalışmaların, yeni eğitim öğretim yılında artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaymakam Kemal Duru'nun inşaatta yaptığı incelemelere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen ve yönetimi eşlik etti.

Kaynak: İHA