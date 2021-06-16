Metal ve plastik atıklardan oluşan hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıklarını kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak, Belçika'dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor.

Heykel ve mozaik sanatçısı Altınorak, 20 binden oluşan otomobil, tır, traktör hurda parçalarıyla 2.5 metrelik zürafa heykelini yaptı

Yurt dışında tanınmasıyla birlikte ihracata açılan Altınorak, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyerek "Yaptığım eserlerin yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor" dedi.

"Belçika'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti ve zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Bu yaptığım zürafa ve fil heykeline 3 ay önce başladım. Zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi.

Sürdürülebilir atıklarla hem sanata hem ekonomiye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınorak, "Yaptığım eserlerin vermiş olduğu mesajlar, ayrıca sanata olan tutkumu daha da arttırıyor" diye konuştu.