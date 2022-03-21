Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri görev tanımı nedir, Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri ne iş yapar, Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Tanımı;

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Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri Maaşları

Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.21

Meslek Adı :

Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metallerin iç yapısını ve mikro yapı malzeme özelliklerini inceleme, mikro yapıda gözlenmesi gereken yapı bileşenlerini nicelik ve nitelik olarak ortaya koyma çalışmalarını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metalografi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Optik spektrometre ile kimyasal analizler yapmak,

b) Sertlik, çekme, eğme, basma, çentikli darbe, tokluk deneyleri ile malzemelerin mekanik özelliklerini ölçmek,

c) Optik mikroskop (ışık, metal mikroskobu) ile mikroyapı incelemesi ve stereo ile daha düşük büyütmelerde inceleme için metalografik numune hazırlamak,

d) İncelenen iç yapıları dijital kamera aracılığı ile görüntülemek ve bilgisayar ortamına aktarmak veya görüntü almak,

e) Laboratuarda ultrasonik muayene ve girdap akımlarıyla tahribatsız muayene yapmak ve sonucunu sorumlu kişiye teslim etmek,

f) Dökümhanede farklı metal ve alaşımları ile yapılan döküm proseslerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında ve ısıl işlem ile yüzey sertleştirme proseslerinin gerçekleştirilmesinde görev almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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