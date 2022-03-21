Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) görev tanımı nedir, Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) ne iş yapar, Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) Tanımı;

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Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) Maaşı Ne Kadar? 2022 Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) Maaşları

Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.09

Meslek Adı :

Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Metalurji Mühendisinin denetim ve idaresi altında metallerin cevherinden çıkarılması işlemine kontrol ve nezaret eden, araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metalurji Teknisyeni (Cevher İstihsali) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Derece karışımları ve diğer işlem şartlarını düzenleyerek metal rafine işlemleri kontrolü, metallerin cevherinden çıkarılması işleminde ortaya çıkan problemleri çözme ve tanımada maden konusundaki teorik ve grafik bilgilerini uygulamak,

b) Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin fiziksel özelliklerini belirlemek, alınacak hammaddelerin şartnamelerini hazırlamak,

c) Satın alınan malzemelerin uygunluğunu belirlemek için testler yapmak,

d) Hammadde ve yardımcı maddelerin analizlerini yapmak, hatalarını belirlemek, üretimin çeşitli aşamalarında üründen aldığı örnekleri teknolojisine uygun test yöntemleri ile kontrol etmek,

e) Metal rafine işlenmesi ve cevher çıkarılmasının geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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