Metalurji Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Metalurji Teknisyeni görev tanımı nedir, Metalurji Teknisyeni ne iş yapar, Metalurji Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metalurji Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metalurji Teknisyeni Tanımı;

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Metalurji Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Metalurji Teknisyeni Maaşları

Metalurji Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Metalurji Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metalurji Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.12

Meslek Adı :

Metalurji Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Topraktan çıkarılan maden filizlerinin (cevherlerinin) işlenmesi, hammaddeye ve mamul maddeye dönüştürülmesi aşamalarında metalürji mühendisi ile birlikte çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metalurji Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metalürji mühendislerinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışmak,

b) Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırmak,

c) Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışmak,

d) Çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm) işlemlerini yapmak,

e) Maden ergitme ocaklarını çalıştırmak,

f) Kalıp malzemelerini hazırlamak,

g) Ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlamak,

h) Dökümü tamamlanan malzemeleri iş temizleme makinelerinde temizlemek,

i) Hadde tezgahlarını kullanmak, hadde yüklerini hesaplamak, sıcak ve soğuk haddeyi bilmek,

j) Ergitme ocaklarının bakım ve onarımın yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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