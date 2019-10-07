Metan gazı paniğinin yaşandığı köye giriş yasağı kalktı

Metan gazından dolayı giriş ve çıkışın yasaklandığı Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde yapılan çalışmalar sonrası yasak kalktı.

Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen Esra Saray, Hasan Saray ve Kadir Aslan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) alanlarında dezenfekte edilmişti. Dezenfekte edilen 3 hasta daha sonra hastane içerisine alınarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede bulunan 3 hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından köyde ve çevresinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında herhangi bir tehlikeyle karşılaşılmayınca köye giriş ve çıkışlar yeniden başladı.

Hastaneye kaldırılan 3 kişi dışında birçok kişinin gazdan hafif şekilde etkilendiği ve hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler ise köyden ayrıldı.

Kaynak: İHA