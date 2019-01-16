Metan gazından 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımları arasında olan "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi", 2018 yılında 35 milyon 110 bin kilovat elektrik üretti. Tesisin kurulduğu günden bu yana ürettiği elektrik 294 milyon 348 bin 647 kilovat oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Aslım Katı Atık Sahasında bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, metan gazından elektrik üretim tesisi gibi tesislerin çevrenin korunması ve hayatın devamı açısından önemli olduğunu belirterek, artık çöp alımı yapılmayan Aslım Katı Atık Sahasında bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde günlük ortalama 26 bin konuta yetecek elektrik üretiminin devam ettiğini ve üretimin 10 yıl sürmesinin planlandığını söyledi.

Tesiste 2018 yılında 35 milyon 110 bin kilovat elektrik üretildiğini kaydeden Başkan Altay, kurulduğu Eylül 2011'den 31 Aralık 2018 tarihine kadar ise 294 milyon 348 bin 647 kilovat elektrik üretildiğini ifade etti.

Açığa çıkan ısı ile serada kullanılıyor

Elektrik üretiminde jeneratörlerin çalışması ile ortaya çıkan ısının serada ve binalarda kullanıldığını kaydeden Başkan Altay, "Açığa çıkan ısıdan faydalanmak için bin 200 metrekare alana sera kuruldu. Burada domates üretiliyor. Ayrıca elde edilen ısı, üretim tesisinin ısıtılmasında da kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'nin de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından birin olan bu proje sayesinde Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, düzenli katı atık depolama alanı yapımı, katı atık transfer istasyonu yapımı, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı ve idari bina yapımı, laboratuvar ve atölye binası gibi yardımcı binaların yapımı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA