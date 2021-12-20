İnsanların hiçbir fiziksel çaba harcamadan oluşturulan sanal gerçeklik içerisinde zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evren olan Metaverse ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ise Metaverse üzerinden alınan arsaların ilerleyen günlerde alınan meblağın çok üzerinde satılacağı konuşuluyor. Bu durum yatırım yapmak isteyenlerin iştahını kabartırken vatandaşlar da internet arama motorlarında Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse arsa alma nasıl yapılır? sorularına yanıt aramaya başladılar.

METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Metaverse üzerinden alınan arsaların fiyatları yükselişe geçerken, söz konusu satış fiyatlarının 16 ayda 200 kat artacağı iddiaları bulunuyor. Metaverse üzerinden arsa alabilmek için öncelikle sanal arsa satışı yapan bir site bulmanız daha sonra ise üye olmanız gerekiyor.

Blockchain kurucularından Michael Gord, "Reklam alanı yerine, o alanın sahipliğini gerçekten satın alabilseydiniz ve Facebook veya dünyadaki gerçekten baskın ağlar olmaya devam edecek web sitelerinden gayrimenkul satın alabilseydiniz bu paha biçilemez olurdu" ifadelerini kullanarak tavsiyede bulundu.

Decentraland arsa fiyatları merak ediliyor. Arjantinliler tarafından kurulan en büyük sanal evren olarak biliniyor. Bu evrenin coini ise MANA’dır. Metaverse sanal evreni için geliştirilen Decentraland arsalarının metrekare fiyatı 4 bin $ olarak yansıyor. Satın almak isteyen kişiler parsel, metrekare detaylarına karar vererek bütçesine göre kolayca sanal şekilde satın alma işlemlerini yapabiliyor.

Decentraland (mana) satılıkta olan arsa ilanlarını görmek için; buraya tıklayın.

METAVERSE ARSA ALMA NASIL YAPILIR?

Metaverse üzerinden sanal arsa almak için Blocktopia jetonu olan blok coin üzerinden sanal arazi alımı yapabilirsiniz. Metaverse arsa almak için ilk olarak Level seçimi yapılır, daha sonra ise ödeme yapılır akabinde ise sanal arsa alımı yapılır. Metaverse arsa fiyatları seçilen ekosisteme göre belirlenmekte olup gerçek dünyada olduğu gibi sanal arsa fiyatları da merkeze, ulaşım araçlarına, alışveriş merkezlerine olan yakınlıklarına göre fiyatlandırılmaktadır.

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