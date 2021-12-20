İnsanların hiçbir fiziksel çaba harcamadan oluşturulan sanal gerçeklik içerisinde zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evren olan Metaverse ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ise Metaverse üzerinden alınan arsaların ilerleyen günlerde alınan meblağın çok üzerinde satılacağı konuşuluyor. Bu durum yatırım yapmak isteyenlerin iştahını kabartırken vatandaşlar da internet arama motorlarında Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse arsa alma nereden yapılır, nereden alınır? Arsa nasıl alınır? sorularının yanıtlarını aramaya başladılar.

METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Metaverse üzerinden alınan arsaların fiyatları yükselişe geçerken, söz konusu satış fiyatlarının 16 ayda 200 kat artacağı iddiaları bulunuyor. Metaverse üzerinden arsa alabilmek için öncelikle sanal arsa satışı yapan bir site bulmanız daha sonra ise üye olmanız gerekiyor.

Blockchain kurucularından Michael Gord, "Reklam alanı yerine, o alanın sahipliğini gerçekten satın alabilseydiniz ve Facebook veya dünyadaki gerçekten baskın ağlar olmaya devam edecek web sitelerinden gayrimenkul satın alabilseydiniz bu paha biçilemez olurdu" ifadelerini kullanarak tavsiyede bulundu.

Decentraland arsa fiyatları merak ediliyor. Arjantinliler tarafından kurulan en büyük sanal evren olarak biliniyor. Bu evrenin coini ise MANA’dır. Metaverse sanal evreni için geliştirilen Decentraland arsalarının metrekare fiyatı 4 bin $ olarak yansıyor. Satın almak isteyen kişiler parsel, metrekare detaylarına karar vererek bütçesine göre kolayca sanal şekilde satın alma işlemlerini yapabiliyor.

Decentraland (mana) satılıkta olan arsa ilanlarını görmek için; buraya tıklayın.

Decentraland üzerinden arsa almak için tıklayınız.

METAVERSE ARSA ALMA NEREDEN YAPILIR, NEREDEN ALINIR? ARSA NASIL ALINIR?

Metaverse üzerinden sanal arsa almak için Blocktopia jetonu olan blok coin üzerinden sanal arazi alımı yapabilirsiniz. Metaverse arsa almak için ilk olarak Level seçimi yapılır, daha sonra ise ödeme yapılır akabinde ise sanal arsa alımı yapılır. Metaverse arsa fiyatları seçilen ekosisteme göre belirlenmekte olup gerçek dünyada olduğu gibi sanal arsa fiyatları da merkeze, ulaşım araçlarına, alışveriş merkezlerine olan yakınlıklarına göre fiyatlandırılmaktadır.

Metaverse'den arsa almayı anlatan UIPATH Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, fiyatların 4 dolardan başlayıp binlerce dolarla gidebildiğini söyledi. Yeğen, alınan arazilerin daha fazla fiyatla kiralanmak ve satılmak için aldığını ifade etti.

Yazar Bora Özkent, metaverse evreni içinde arsa almayı anlattı. Decentrland'in en değerli sanal evren olduğunu söyleyen Özkent, buradaki çok sayıda arsanın boş olduğunu dile getirdi. Özkent'e göre yatırımcıların inancı bu arsaların değer kazanacağı yönünde.

Decentrland'de arsa almanın kolay olmadığını ifade eden Özkent, fiyatlar nedeniyle arsa almak isteyenlerin parsellere yetinebileceğini söyledi. Her bir parsel 16 metrekareye denk geldiğini belirten Özkent, iki parseli birleştirince bir land elde edildiğini bilgisini verdi. Decertland'de bir arsanın değerli olması için en önemli şey lokasyon olduğunu belirten Özkent, ana arterlerin yanındaki arsaların da pahal olduğunu ifade etti. Arsanın etrafında geliştirilenler de arsanın değerini artırabiliyor. Canlı bölgelerde arsa bulmak bu nedenle önem taşıyor.

İki şekilde arsa alınmaktadır. Biri Decentrland'in içindeki Market Place'den OpenSea gibi NFT alanlarına gidebilirsiniz.

Decentrland üzerinden arsa almak için tıklayınız.

Decentrland'in internet sitesine girdikten sonra üst kısımda Marketplace ekranına tıklayın. Ardından sayfada aşağı inerek Parcels ve Estates ekranına tıklayınız. Daha sonra çıkan ekranda bir parcel seçtikten sonra satın alabilirsiniz.

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