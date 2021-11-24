Özellikle ülkemizde çok büyük bir popülerlik kazanan kripto para ile ilgili vatandaşların aklında sürekli olarak yeni projeler ve yatırım yapılacak coinler ile ilgili listeler dolaşıyor. Birçok farklı kategoride olan kripto para projelerinde son dönemin gözdeleri arasında ise metaverse projeleri yer alıyor. Biz de haberimizde sizler için Metaverse coin nedir, hangileri? Metaverse coin nasıl alınır? Sorularını yanıtlandırmaya çalıştık...

METAVERSE COİN NEDİR?

Metaverse denilen kavram sanal bir evreni ifade ediyor. Kullanıcılarına birçok farklı kategoride gerçeklik deneyimi sunan metaverse teknolojisine yönelik her geçen gün yeni bir proje de ortaya çıkıyor. Kripto paraların arkasında da genellikle bir proje yer aldığı için metaverse alanında çıkarılmış projeli coinler "metaverse coin" olarak kategorilendiriliyor. Farklı alanlarda olabilen metaverse projeli coinler genellikle oyun, sosyal medya, alışveriş gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.

METAVERSE COİNLER HANGİLERİ?

Kripto para piyasasında her geçen gün yüzlerce yeni proje ve coin ortaya çıkıyor. Bu kapsamda metaverse alanında da birçok coin yer alıyor. Tüm metaverse coinlerine yer vermesek de en büyük hacimli 15 metaverse coini şu şekilde:

Axie Infinity, (AXS), Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ), Wemix (WEMIX), WAX (WAXP), Radio Caca (RACA), Sushi Swap (SUSHI), Blocktopia (BLOK), Star Atlas (STARL), Illuvium (ILV), Ceek VR (CEEK), MOBOX (MBOX), Yield Guild Games (YGG), Dvision Network (DVI)

METAVERSE COİN NASIL ALINIR?

Metaverse coinlerinin diğer çıkarılan kripto paralardan bir farkı bulunmuyor. Bu kapsamda birçok farklı kripto para platformundan metaverse coinlerini diğer coinler gibi alıp satabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu alacağınız coinin kullandığınız kripto para borsasında listelenip listelenmediğidir. Eğer almak istediğiniz coin kullandığınız borsada yer almıyorsa başka bir coini ya da başka bir kripto para platformunu tercih edebilirsiniz