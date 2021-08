Mete Gazoz'un kazandıktan sonra yaptığı hareketin anlamı ne? Mete Gazoz rakibi ok atarken neden güldü? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz'un rakibi ok atarken gülmesi ve kazandıktan sonra yaptığı hareket gündem oldu. Peki Mete Gazoz'un kazandıktan sonra yaptığı hareketin anlamı ne? Mete Gazoz rakibi ok atarken neden güldü?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak ülkemize okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getiren Mete Gazoz hakkında bir çok soru araştırılıyor. Klasik yay bireyselde altın madalya alan Mete Gazoz, şampiyonluk karşılaşmasında rakipleri ok attığı sırada gülerek poz verdi. Kazandıktan sonra da sevincini hareket yaparak gösterdi. Peki Mete Gazoz'un kazandıktan sonra yaptığı hareketin anlamı ne? Mete Gazoz rakibi ok atarken neden güldü? METE GAZOZ'UN KAZANDIKTAN SONRA YAPTIĞI HAREKETİN ANLAMI NE? CNN Türk canlı yayınına katılan Mete Gazoz, ''Çok mutluyum. 2016 bittikten sonra verdiğim sözü tuttuğum için daha da mutluyum. İlk tur beni çok zorladı. Hava çok rüzgarlıydı. Rakibim de fiziksel olarak benden daha güçlüydü ama sonuç benim için güzel oldu. Duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok mutluyum.'' diye konuştu. METE GAZOZ RAKİBİ OK ATARKEN NEDEN GÜLDÜ? Sıradaki hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söylenen genç şampiyon çok konuşulan konu hakkında da, ''Rakipler ok atarken gülümsediğim anlar çok konuşulmuş. O anda hissettiğim sadece mutluluktu. Birazdan kazanacağım, altın madalya benim olacak şeklindeki mutluluğumun dışarı vurmuş haliydi. Kasıtlı değildi ama her zaman o durumdan keyif çıkarmaya ve eğlenmeye çalışıyorum. O gülmelerim de eğlendiğimin göstergesiydi.'' dedi.