Süper Lig'de uzun yıllardır görev yapan Mete Kalkavan, FIFA kokartlıdır. Dört büyüklerinde birçok maçını yöneten Mete Kalkavan, futbolseverlerin en çok araştırdığı isimlerin arasına girdi. Derbilerde verdiği kararlarda da büyük ses getiren Kalkavan, ligimizin tecrübeli hakemlerindendir. Peki, Mete Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mete Kalkavan hangi takımlı ve babası kim? İşte detaylar...

METE KALKAVAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mete Kalkavan, 40 yaşındadır. Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

METE KALKAVAN'IN BABASI KİMDİR?

Asıl mesleği makine mühendisliği olan Mete Kalkavan'ın babası, CHP Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Mardin Mazıdağı fosfat yatakları çalışanlığı, gemi acenteliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Şehir Kulübü Başkanlığı, Samsun Deniz Ticaret Odası Samsun Temsilciliği, TBMM XXIV. Dönem Samsun milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.