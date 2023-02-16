Mete Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mete Karahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mete Karahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mete Karahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mete Karahan 8 Ağu 1998 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mete Karahan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mete Karahan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mete Karahan'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mete Karahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mete Karahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mete Karahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mete Karahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pazarspor

1 Temmuz 2021 yılında Nazilli Bld

12 Ocak 2022 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2022 yılında Nazilli Bld

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Mete Karahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mete Karahan şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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