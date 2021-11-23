Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu yaralandığı, Yıldırım'ın kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü ifade edildi. Peki Mete Yıldırım kimdir | Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım nereli? İşte ayrıntılar...

METE YILDIRIM KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın şehit olduğu aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT PİYADE BİNBAŞI METE YILDIRIM NERELİ?

Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, Ankara, Elmadağlı'dır. Şanlıurfa Valiliğinden de 11’inci Komando Tugay Komutanlığı Personeli P. Bnb. Mete Yıldırım'a ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

“Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23/11/2021 tarihinde 11’inci Komando Tugay Komutanlığı Personeli P. Bnb. Mete Yıldırım şehit olmuştur. Şehidimiz 24/11/2021 Çarşamba günü saat 09.00’da GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Ankara iline uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu şad olsun.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.